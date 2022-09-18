На Харьковщине ВСУ захватили элитный российский танк Т-90М "Прорыв" стоимостью до $5 млн. ФОТОрепортаж
Об этом сообщает портал Милитарный, передает Цензор.НЕТ.
Фотографии с захваченным танком обнародовал украинский танкист на своем канале Shawshank Redemption, пишет портал.
Танк Т-90М "Прорыв" попал к украинским военным без видимых повреждений.
Скорее всего, танк был брошен российскими военными во время спешного отступления из Харьковской области.
Также захваченный танк оснащен комплексом средств снижения заметности, известным под названием "Накидка". Комплекс средств снижения заметности "Накидка" представляет собой набор чехлов из радиопоглощающего материала и секций для покрытия боевой машины.
Напомним, 4 мая в бою под Старым Салтовом был уничтожен элитный российский танк Т-90М "Прорыв" стоимостью до $5 млн.
Т-90М "Прорыв" (объект 188М) был разработан в рамках ОКР "Прорыв-3" и является модернизированной версией основного российского танка Т-90, который в свою очередь является модернизацией советского танка Т-72. Эти боевые машины получили принципиально новую башню и более мощный двигатель. Танки были оснащены новым многоканальным прицелом, обеспечивающим применение вооружения в любое время суток. На танке устанавливаются противокумулятивные экраны и система динамической защиты "Реликта". Также он может быть оборудован комплексом активной защиты "Арена-М". Российская армия получила первую партию этих танков только в 2020 году.