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В массовом захоронении под Изюмом обнаружили тело мужчины со следами пыток - у него связаны руки и отрезана мошонка. ФОТОрепортаж 18+

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Сегодня в Изюме следствие эксгумировало тело гражданского мужчины со следами пыток. Внимание! Новость содержит кадры, не рекомендованные для просмотра несовершеннолетним, беременным и людям со слабой психикой!

У него, сообщил судмедэксперт после визуального осмотра, были связаны руки за спиной и отрезана мошонка, пишут Ґрати, передает Цензор.НЕТ.

Личность мужчины и его возраст на данный момент не установлены. Тело находилось в могиле с номером 91.

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Эксгумация продолжается второй день. На окраине Изюма обнаружили захоронение почти из 500 могил. В основном в них похоронены гражданские, погибшие в период оккупации Изюма русской армией. Обнаружили также братскую могилу с телами 17 украинских военных. Следствие устанавливает их личности.

В массовом захоронении под Изюмом обнаружили тело мужчины со следами пыток - у него связаны руки и отрезана мошонка 01
В массовом захоронении под Изюмом обнаружили тело мужчины со следами пыток - у него связаны руки и отрезана мошонка 02
В массовом захоронении под Изюмом обнаружили тело мужчины со следами пыток - у него связаны руки и отрезана мошонка 03

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Топ комментарии

  • Тетяна Тать
    Господи, воздай цим нелюдам - КОЖНОМУ - за те, що вони робили на землях України.
    За кожну замучену, вбиту, згвалтовану людину.

    Прошу, дай їм стільки, скільки вони зробили, скільки заслуговують - не більше, але й не менше.

    І виконавцям, і тим хто сприяв або допускав таке звірство.
    І тим, хто давав накази.
    КОЖНОМУ
  • omelyan k
    Це війна на знищення

    Росіяни закатували чергового українського військового полоненого. Ймовірно батальон РФ Ахмат. Відрізали нашому військовому геніталії. Зв'язали руки, кляп в роті чи земля. І канцелярським ножем, знімаючи на телефон, проробили екзикуцію. Я подивився таких відео злочинів росіян багато, з різних частин світу. Тому, не вважаю доцільним брати росіян в полон. Тільки якщо самі здаються з технікою. А так в полон брати не варто. Їх просто треба нищити. Хоча і це для них занадто гарно. А обмінний фонд робити тільки з тих, кому за 40-50. Нема чого туди молодь повертати. Треба завершувати цю історію. Це війна на знищення. Або ми, або вони.

    Джерело: https://censor.net/ua/b3357236
  • Maxim Ak-Murza
    русские - не люди. Неужели Вы до сих пор не поняли?
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