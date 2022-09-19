В массовом захоронении под Изюмом обнаружили тело мужчины со следами пыток - у него связаны руки и отрезана мошонка. ФОТОрепортаж 18+

Сегодня в Изюме следствие эксгумировало тело гражданского мужчины со следами пыток. Внимание! Новость содержит кадры, не рекомендованные для просмотра несовершеннолетним, беременным и людям со слабой психикой!

У него, сообщил судмедэксперт после визуального осмотра, были связаны руки за спиной и отрезана мошонка, пишут Ґрати, передает Цензор.НЕТ.

Личность мужчины и его возраст на данный момент не установлены. Тело находилось в могиле с номером 91.

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Эксгумация продолжается второй день. На окраине Изюма обнаружили захоронение почти из 500 могил. В основном в них похоронены гражданские, погибшие в период оккупации Изюма русской армией. Обнаружили также братскую могилу с телами 17 украинских военных. Следствие устанавливает их личности.





