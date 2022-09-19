Войска РФ трижды ударили из тяжелой артиллерии и "Градов" по двум громадам на Днепропетровщине, выпустили более 40 снарядов, - Резниченко. ФОТОрепортаж
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Россияне в очередной раз обстреляли Никопольский район Днепропетровщины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко в телеграме.
"Снова под вражеским прицелом Никопольский район. Россияне трижды ударили из тяжелой артиллерии и "Градов" по Никопольской и Марганецкой громадам. Выпустили более 40 снарядов. Предварительно люди не пострадали.
В Никополе и в его окрестностях российские снаряды изуродовали до 10 домов, несколько хозяйственных сооружений, авто, водопровод и линию электропередач.
В Марганецкой громаде обстрелы оставили без света более 2500 семей. Энергетики уже работают", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в остальных районах ночью раздавались сирены, но обошлось без атак и в эту минуту спокойно.