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Зеленский об обстреле Южноукраинской АЭС: Россия подвергает опасности весь мир. Мы должны остановить ее, пока не поздно. ФОТО

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Обстреливая АЭС, Россия подвергает опасности весь мир.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Николаевщина. Ночью в 300 метрах от Южноукраинской АЭС прилетела ракета. Произошло кратковременное отключение электролинии. В зданиях на территории АЭС повреждены окна", - напоминает Зеленский.

"Оккупанты снова захотели пострелять, но забыли, что такое атомная станция. Россия подвергает опасности весь мир. Мы должны остановить ее, пока не поздно", - добавляет глава государства.

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Зеленский об обстреле Южноукраинской АЭС: Россия подвергает опасности весь мир. Мы должны остановить ее, пока не поздно 01
Зеленский об обстреле Южноукраинской АЭС: Россия подвергает опасности весь мир. Мы должны остановить ее, пока не поздно 02
Зеленский об обстреле Южноукраинской АЭС: Россия подвергает опасности весь мир. Мы должны остановить ее, пока не поздно 03

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Топ комментарии

  • Aleksiey Ykropovich
    Асфальтована дорога їх не зупинила, може Шашличок спробуй Вовчік......
  • Yevgen Shevchenko
    Я думаю, обстрілюючи атомні станції,

    кацапи вивчають реакцію світової спільноти щодо ядерної небезпеки,
    та потенційного застосування тактичної ядерної зброї.
  • Микола Мазуренко
    Відповідати треба далекобійними ракетами. Наприклад: потопити ракетні лодки на Чорному морі. Не розуміють ці поци по іншому.
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