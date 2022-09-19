Зеленский об обстреле Южноукраинской АЭС: Россия подвергает опасности весь мир. Мы должны остановить ее, пока не поздно. ФОТО

Обстреливая АЭС, Россия подвергает опасности весь мир.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Николаевщина. Ночью в 300 метрах от Южноукраинской АЭС прилетела ракета. Произошло кратковременное отключение электролинии. В зданиях на территории АЭС повреждены окна", - напоминает Зеленский.

"Оккупанты снова захотели пострелять, но забыли, что такое атомная станция. Россия подвергает опасности весь мир. Мы должны остановить ее, пока не поздно", - добавляет глава государства.

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