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ГБР обнаружило на окраине Балаклеи запасной командный пункт оккупантов с большим арсеналом боеприпасов и техники. ФОТОрепортаж

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В Харьковской области Государственное бюро расследований обнаружило запасной командный пункт русских захватчиков с арсеналом боеприпасов и техники.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом ГБР сообщает в телеграме.

"Во время стабилизационных мероприятий на освобожденных территориях работники ГБР также обнаруживают интересные находки. В частности, на окраине Балаклеи нашли запасной командный пункт военных РФ. Его соответствующим образом оккупанты оборудовали в одном из домов", - говорится в сообщении.

Среди прочего россияне стянули в пункт целый арсенал боеприпасов. Их спрятали в подвале, тщательно замаскированном.

При отработке объекта изъяты десятки ящиков с боеприпасами, среди которых выстрелы для пушек и танков разных калибров, мины, гранаты, метательные пороховые заряды.

Также в подвале был и запас продовольствия, которое захватчики изымали у местных жителей.

Кроме того, ГБР обнаружило две боевые машины пехоты с боекомплектами.

Отмечено, что изъятые боеприпасы и технику ГБР передало подразделениям Вооруженных сил Украины.

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ГБР обнаружило на окраине Балаклеи запасной командный пункт оккупантов с большим арсеналом боеприпасов и техники 01

ГБР обнаружило на окраине Балаклеи запасной командный пункт оккупантов с большим арсеналом боеприпасов и техники 02

ГБР обнаружило на окраине Балаклеи запасной командный пункт оккупантов с большим арсеналом боеприпасов и техники 03

ГБР обнаружило на окраине Балаклеи запасной командный пункт оккупантов с большим арсеналом боеприпасов и техники 04

ГБР обнаружило на окраине Балаклеи запасной командный пункт оккупантов с большим арсеналом боеприпасов и техники 05

ГБР обнаружило на окраине Балаклеи запасной командный пункт оккупантов с большим арсеналом боеприпасов и техники 06

ГБР обнаружило на окраине Балаклеи запасной командный пункт оккупантов с большим арсеналом боеприпасов и техники 07

ГБР обнаружило на окраине Балаклеи запасной командный пункт оккупантов с большим арсеналом боеприпасов и техники 08

ГБР обнаружило на окраине Балаклеи запасной командный пункт оккупантов с большим арсеналом боеприпасов и техники 09

ГБР обнаружило на окраине Балаклеи запасной командный пункт оккупантов с большим арсеналом боеприпасов и техники 10
ГБР обнаружило на окраине Балаклеи запасной командный пункт оккупантов с большим арсеналом боеприпасов и техники 11

ГБР обнаружило на окраине Балаклеи запасной командный пункт оккупантов с большим арсеналом боеприпасов и техники 12

ГБР обнаружило на окраине Балаклеи запасной командный пункт оккупантов с большим арсеналом боеприпасов и техники 13

ГБР обнаружило на окраине Балаклеи запасной командный пункт оккупантов с большим арсеналом боеприпасов и техники 14

ГБР обнаружило на окраине Балаклеи запасной командный пункт оккупантов с большим арсеналом боеприпасов и техники 15

ГБР обнаружило на окраине Балаклеи запасной командный пункт оккупантов с большим арсеналом боеприпасов и техники 16

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Топ комментарии

  • буков
    Склад *********** і командний пункт в одному місці це геніально, аби два рази не наводитись.
  • Fizko Kyiv
    Це не знімає питання, чому ДБР Зелупи та Татарова залишило наші ППО без клістронів напередодні казламордого вторгнення
  • Panda Freeav
    тільки ж не конфісковуйте, як клістрони
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