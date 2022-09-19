ГБР обнаружило на окраине Балаклеи запасной командный пункт оккупантов с большим арсеналом боеприпасов и техники. ФОТОрепортаж
Как передает Цензор.НЕТ, об этом ГБР сообщает в телеграме.
"Во время стабилизационных мероприятий на освобожденных территориях работники ГБР также обнаруживают интересные находки. В частности, на окраине Балаклеи нашли запасной командный пункт военных РФ. Его соответствующим образом оккупанты оборудовали в одном из домов", - говорится в сообщении.
Среди прочего россияне стянули в пункт целый арсенал боеприпасов. Их спрятали в подвале, тщательно замаскированном.
При отработке объекта изъяты десятки ящиков с боеприпасами, среди которых выстрелы для пушек и танков разных калибров, мины, гранаты, метательные пороховые заряды.
Также в подвале был и запас продовольствия, которое захватчики изымали у местных жителей.
Кроме того, ГБР обнаружило две боевые машины пехоты с боекомплектами.
Отмечено, что изъятые боеприпасы и технику ГБР передало подразделениям Вооруженных сил Украины.