ГБР обнаружило на окраине Балаклеи запасной командный пункт оккупантов с большим арсеналом боеприпасов и техники. ФОТОрепортаж

В Харьковской области Государственное бюро расследований обнаружило запасной командный пункт русских захватчиков с арсеналом боеприпасов и техники.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом ГБР сообщает в телеграме.

"Во время стабилизационных мероприятий на освобожденных территориях работники ГБР также обнаруживают интересные находки. В частности, на окраине Балаклеи нашли запасной командный пункт военных РФ. Его соответствующим образом оккупанты оборудовали в одном из домов", - говорится в сообщении.

Среди прочего россияне стянули в пункт целый арсенал боеприпасов. Их спрятали в подвале, тщательно замаскированном.

При отработке объекта изъяты десятки ящиков с боеприпасами, среди которых выстрелы для пушек и танков разных калибров, мины, гранаты, метательные пороховые заряды.

Также в подвале был и запас продовольствия, которое захватчики изымали у местных жителей.

Кроме того, ГБР обнаружило две боевые машины пехоты с боекомплектами.

Отмечено, что изъятые боеприпасы и технику ГБР передало подразделениям Вооруженных сил Украины.

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