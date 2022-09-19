Воин ВСУ Василий Пелиш, которому оккупанты отрезали руку в 2014 году за патриотическую татуировку, умер от ранений, полученных в бою с оккупантами в Донецкой области. ФОТОрепортаж
Об этом "Голосу Прикарпатья" рассказала его мать Татьяна, передает Цензор.НЕТ.
Василий Пелиш учился во Львовском аграрном университете. Когда началась Революция Достоинства, он стал активным ее участником. В составе добровольческого батальона "Айдар" пошел защищать Украину на Восток. Воевал в Луганской области. В тяжелом бою получил ранение, попал в плен к путинским наемникам. Когда они увидели на руке татуировки в форме Тризуба, отрубили парню руку.
Несмотря на это, с началом полномасштабного вторжения Василий снова отправился защищать Украину. В Донецкой области он получил ранение в голову, когда перевозил необходимые для воинов вещи со второй линии фронта на первую.
Василию было 27 лет, у него осталась жена.
Похоронят украинского защитника в Старом Самборе.