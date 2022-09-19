Оккупанты не оставляют попытки возобновить переправы возле Каховской ГЭС. ФОТО

Спутник Planet Labs зафиксировал попытку оккупантов отстроить переправу через поврежденный ракетными ударами ВСУ мост в районе Каховской гидроэлектростанции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Схемы".

На свежих снимках за 18 сентября под поврежденной частью моста можно увидеть насыпь (установить, что это за смесь – пока не удалось) и ранее затопленные вагоны.

На спутниковом фото за 16 сентября можно увидеть место, где были затоплены вагоны. Именно там впоследствии появилась насыпь. Также Planet Labs зафиксировал рядом небольшие переправы на другую сторону Каховской ГЭС. На снимках за 2 сентября их еще не было.









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