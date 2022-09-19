Россияне разрушили каменных половецких баб возле Изюма. ФОТО

Российские оккупанты уничтожили памятники сакрального искусства половцев, стоящих на горе Кременец. Разрушение было обнаружено после деоккупации Изюма.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в Facebook.

"Мы, украинцы, с уважением относимся к культурному наследию. Каждый может припомнить, как в начале войны в городах Украины обкладывали мешками с песком памятники. Эти фото видел весь мир", - написал Лубинец.

Российские военные своими действиями постоянно нарушают Гаагскую конвенцию о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 года, которой запрещено "любой захват, уничтожение или умышленное повреждение" учреждений, посвященных религии, благотворительности, образованию, искусству и наукам, историческим памятникам, произведениям искусства и науки.

"Культурные памятники на Харьковщине являются достоянием всего человечества. Однако РФ, очевидно, не заинтересована понимать связи человеческих поколений и изучать историю. российская федерация вырезает из истории те куски, которые ей не нравятся, заполняя пробелы пропагандой и ложью", – подчеркнул уполномоченный ВР по правам человека.

По его словам, необходимо совместно с международным сообществом привлечь к ответственности как государство-агрессора, так и отдельных физических лиц, виновных не только в убийствах гражданских граждан, но и в разрушениях, повреждениях и похищении культурных ценностей Украины.











Читайте также: Оккупанты планируют уничтожить археологический памятник - курган Дед в Мариуполе, - Андрющенко