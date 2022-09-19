Россияне разрушили каменных половецких баб возле Изюма. ФОТО
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в Facebook.
"Мы, украинцы, с уважением относимся к культурному наследию. Каждый может припомнить, как в начале войны в городах Украины обкладывали мешками с песком памятники. Эти фото видел весь мир", - написал Лубинец.
Российские военные своими действиями постоянно нарушают Гаагскую конвенцию о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 года, которой запрещено "любой захват, уничтожение или умышленное повреждение" учреждений, посвященных религии, благотворительности, образованию, искусству и наукам, историческим памятникам, произведениям искусства и науки.
"Культурные памятники на Харьковщине являются достоянием всего человечества. Однако РФ, очевидно, не заинтересована понимать связи человеческих поколений и изучать историю. российская федерация вырезает из истории те куски, которые ей не нравятся, заполняя пробелы пропагандой и ложью", – подчеркнул уполномоченный ВР по правам человека.
По его словам, необходимо совместно с международным сообществом привлечь к ответственности как государство-агрессора, так и отдельных физических лиц, виновных не только в убийствах гражданских граждан, но и в разрушениях, повреждениях и похищении культурных ценностей Украины.