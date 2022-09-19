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Освобожден Святогорск: разбомблены дома, заброшенные автомобили и боеприпасы. ФОТОрепортаж

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Город Святогорск в Донецкой области три месяца находился под российской оккупацией. 12 сентября украинские воины освободили населенный пункт от врага.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армию Информ.

Освобожден Святогорск: разбомблены дома, заброшенные автомобили и боеприпасы 01
Освобожден Святогорск: разбомблены дома, заброшенные автомобили и боеприпасы 02
Освобожден Святогорск: разбомблены дома, заброшенные автомобили и боеприпасы 03
Освобожден Святогорск: разбомблены дома, заброшенные автомобили и боеприпасы 04
Освобожден Святогорск: разбомблены дома, заброшенные автомобили и боеприпасы 05
Освобожден Святогорск: разбомблены дома, заброшенные автомобили и боеприпасы 06

В настоящее время Силы обороны проводят стабилизационные мероприятия, работают саперы, правоохранители вылавливают коллаборантов, а улицы расчищают от разбитой техники.

Освобожден Святогорск: разбомблены дома, заброшенные автомобили и боеприпасы 07
Освобожден Святогорск: разбомблены дома, заброшенные автомобили и боеприпасы 08
Освобожден Святогорск: разбомблены дома, заброшенные автомобили и боеприпасы 09

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Освобожден Святогорск: разбомблены дома, заброшенные автомобили и боеприпасы 10

О пребывании здесь российской армии напоминает все: наголову разбомбленные дома, разрушенные дороги, на которых валяются обломки от ракет, заброшенные автомобили и боеприпасы.

Освобожден Святогорск: разбомблены дома, заброшенные автомобили и боеприпасы 11
Освобожден Святогорск: разбомблены дома, заброшенные автомобили и боеприпасы 12

О том, что Святогорск – украинский город, свидетельствуют сине-желтые флаги вдоль улицы. Их снимать оккупанты не осмелились.

Освобожден Святогорск: разбомблены дома, заброшенные автомобили и боеприпасы 13

Топ комментарии

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    😘
  • Старый зольдат
    "Православная" "страна" Московия.
    Прислужники Сатаны
  • Огусто
    Свинорилі вирішили Неньку перетворити в подібність своїх Засрансків.
    Та нічого, повернемо, відбудуєму. Бо ми нація, а вони дикуни середньовіччя і жити ім в гамні усю своє життя, на всі покоління. Чернь при царях.
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