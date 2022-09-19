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Российские оккупанты обстреляли освобожденный Волчанск - ударили в многоэтажку, - Нацполиция. ФОТО

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На Харьковщине войска РФ обстреляли освобожденный Волчанск - вражеский огонь пришелся на многоэтажный дом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила в телеграм-канале пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области.

"Вражеский огонь пришелся на многоэтажный дом. Погиб 64-летний военный российской федерации в отставке, последние несколько лет проживавший в городе", - говорится в сообщении.

Сотрудники отдела задокументировали факт вооруженной агрессии России и собрали вещественные доказательства. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Российские оккупанты обстреляли освобожденный Волчанск - ударили в многоэтажку, - Нацполиция 01

Топ комментарии

  • аспм мпри
  • Остап Покотило
    «Русские… народ, который блуждает жадным взглядом по Европе и ищет, что можно разрушить, уничтожить хотя бы ради развлечения.»

    Федор Достоевский
  • Виктор Дийнега
    Военная пропаганда кремля имеет одну цель - создать у противника иллюзию поражения. Давно известно - проигравший душевно, проиграет и физически.

    От сюда и зрадофилы которые делятся на два типа - заочно проигравшие войну украинцы и кремлевские подстрекатели "тролли"

    Поведение кремлевских троллей, вполне ожидаемо, проигравшие психологически украинцы это люди которые поддались кремлевской пропаганде и уже во всем видят поражение.

    Они снова и снова возвращаются на каналы российской пропаганды чтобы убедится что они проиграли и им говорят - Да вы проиграли. От сюда и недоверие к украинской стороне.

    Кроме этого, они сами становятся пропагандистами и создают иллюзию поражения у своих близких и друзей подыгрывая кремлевской пропаганде и нанося вред своему же государству.

    Надеюсь что кому то это знание поможет
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