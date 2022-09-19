Фотографии освобожденного Купянска. ФОТОрепортаж

Фотографии освобожденного города Купянск в Харьковской области разместил на своей странице в фейсбуке президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.











"Наш Купянск. Трудно смотреть на то, что натворили здесь оккупанты. Разруха, упадок, боль во всем. Но вместе с украинским флагом сюда вернулась и уверенность, что разрушенное будет отстроено, нормальная жизнь снова будет. Ибо это то, что отличает нас от оккупантов. С Украиной возвращается порядок и цивилизация", - написал Зеленский.

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