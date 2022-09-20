Оккупанты обстреляли Никопольскую громаду на Днепропетровщине, выпустили по населенным пунктам более 100 снарядов. ФОТО

Ночью оккупанты обстреляли Никопольскую громаду на Днепропетровщине.

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, россияне всю ночь терроризировали Никопольщину обстрелами. Накрыли "Градами" и тяжелой артиллерией три громады - Никопольскую, Марганецкую и Красногригорьевскую.

"Враг ударил по ним 5 раз. Выпустил на города и села более 100 снарядов. Предварительно люди не пострадали. Масштабы разрушений уточняются. На месте работают спасатели и полиция", - говорится в сообщении.

В других районах обошлось без чрезвычайных ситуаций и в эту минуту спокойно.

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