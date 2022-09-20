Войска РФ обстреляли Сумщину и Черниговщину: пострадали 2 человека, повреждены и разрушены частные дома. ФОТОрепортаж
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Российские оккупационные войска обстреляли две громады на Сумщине и две громады на Черниговщине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГНСУ.
"Вчера враг "Градами", САУ и минометами накрыл две громады Сумщины и две громады Черниговщины. Прямое попадание в жилой дом в Краснопольской громаде - это дом семейной пары пенсионеров. Двое пострадали, находятся в больнице. Дом восстановить невозможно", - говорится в сообщении.
Также около десятка частных помещений получили повреждения и разрушения.