Войска РФ обстреляли Сумщину и Черниговщину: пострадали 2 человека, повреждены и разрушены частные дома. ФОТОрепортаж

Российские оккупационные войска обстреляли две громады на Сумщине и две громады на Черниговщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГНСУ.

"Вчера враг "Градами", САУ и минометами накрыл две громады Сумщины и две громады Черниговщины. Прямое попадание в жилой дом в Краснопольской громаде - это дом семейной пары пенсионеров. Двое пострадали, находятся в больнице. Дом восстановить невозможно", - говорится в сообщении.

Также около десятка частных помещений получили повреждения и разрушения.

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