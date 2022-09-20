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Будут судить одессита, разведывавшего позиции реактивной артиллерии ВСУ на юге, - СБУ. ФОТОрепортаж

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Служба безопасности завершила расследование и передала в суд материалы в отношении еще одного агента спецслужб РФ. Он собирал разведданные о дислокации и перемещении артиллерийских подразделений ВСУ возле южного фронта.

Об этом сообщают в пресс-службе СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Будут судить одессита, разведывавшего позиции реактивной артиллерии ВСУ на юге, - СБУ 01

"Прежде всего, злоумышленник пытался установить позиции украинских дивизионов реактивных систем залпового огня. Сотрудники СБУ задержали российского агента во время спецоперации в Одессе в июне.


Будут судить одессита, разведывавшего позиции реактивной артиллерии ВСУ на юге, - СБУ 02

У задержанного изъята боевая граната, около полукилограмма тротила с электродетонатором, а также мобильный телефон с перепиской. По данным следствия, предателем оказался местный житель. Собранные им данные оккупанты планировали использовать для массированных ракетных ударов и проведения диверсий. Однако сотрудники Службы безопасности своевременно разоблачили и нейтрализовали эти попытки", - говорится в сообщении.

Будут судить одессита, разведывавшего позиции реактивной артиллерии ВСУ на юге, - СБУ 03

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Злоумышленнику сообщено о подозрении по двум статьям УКУ. Обвинительный акт направлен в суд.

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Топ комментарии

  • 5 копійок
    Не вся вата згоріла в Одесі. Не вся.
  • Влад Яресько 037f4ad7
    во время военного времен --- вернуть смертную казнь
  • Urs
    Этого - вокруг Одессы. Вокруг Николаева - это другого, из новости выше.
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