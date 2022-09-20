Президенты Польши, Эстонии, Молдовы и генсек НАТО вместе улетели в Нью-Йорк: Говорят об агрессии РФ и поддержке Украины. ФОТО

Президенты Польши, Эстонии, Молдовы и генсек НАТО полетели в Нью-Йорк одним рейсом, самолетом польского президента Анджея Дуды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Вместе с президентом Анджеем Дудой в США на сессию Генассамблеи ООН следуют генсек НАТО Йенс Столтенберг, президент Молдовы Мая Санду и президент Эстонии Алар Карис", - отметили в канцелярии Дуды.

Президент Эстонии Алар Карис отметил, что на Генассамблее планирует говорить об агрессии РФ против Украины, поддержке Украины и необходимости реформы Совбеза ООН.

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