Президенты Польши, Эстонии, Молдовы и генсек НАТО вместе улетели в Нью-Йорк: Говорят об агрессии РФ и поддержке Украины. ФОТО
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Президенты Польши, Эстонии, Молдовы и генсек НАТО полетели в Нью-Йорк одним рейсом, самолетом польского президента Анджея Дуды.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Вместе с президентом Анджеем Дудой в США на сессию Генассамблеи ООН следуют генсек НАТО Йенс Столтенберг, президент Молдовы Мая Санду и президент Эстонии Алар Карис", - отметили в канцелярии Дуды.
Президент Эстонии Алар Карис отметил, что на Генассамблее планирует говорить об агрессии РФ против Украины, поддержке Украины и необходимости реформы Совбеза ООН.