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На Харьковщине разоблачены предатели, которые помогали врагу строить блиндажи и патрулировать города, - ГБР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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ГБР разоблачило предателей в Волчанске и Купянске, лесничего и экс-правохранителей, которые помогали оккупантам строить блиндажи и патрулировать города.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ДБР.

"В Волчанске Харьковской области ГБР задержало главного лесничего, который во время временной оккупации города согласился на сотрудничество с захватчиками. Он взялся руководить лесхозом и организовывать заготовку древесины для строительства укреплений и блиндажей захватчиков. После успешного наступления Вооруженных Сил Украины лесничий начал скрываться от правосудия, но его нашли и задержали. Готовится сообщение о подозрении по факту государственной измены", - говорится в сообщении.

На Харьковщине разоблачены предатели, которые помогали врагу строить блиндажи и патрулировать города, - ГБР 01
На Харьковщине разоблачены предатели, которые помогали врагу строить блиндажи и патрулировать города, - ГБР 02

Также в Волчанске и Купянске ГБР во взаимодействии с ГУНП в Харьковской области разоблачили двух бывших правоохранителей.

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"После нападения РФ на Украину эти лица начали работать в карательных отрядах оккупационной полиции. Они проводили обыски у местного населения, изымали оружие и патрулировали города.

Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Топ комментарии

  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Чому серед зрадників так багато "екс-правоохоронців", "екс-сбушників", колишіх силовиків?
    Це - щось пороблене...
  • Dima30
    А що закони військового часу непрацюють?Ось поясніть навіщо вони потрібні країні ці манкурти зрадники?
  • Garry Dron 6973c752
    Відкіля у цій гниди Українські військові ботинки, чи нові хозяї підігнали.
    ОТАК БУВАЄ КОЛИ У ЛЮДИНИ НЕМАЄ В ГОЛОВІ ТАКОГО ПОНЯТТЯ ЯК БАТЬКІВЩИНА І
    ЇХ ВИХОВУЮТЬ ДЕБІЛЬНІ СЕРІАЛИ "СКОТИ".
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