На Харьковщине разоблачены предатели, которые помогали врагу строить блиндажи и патрулировать города, - ГБР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

ГБР разоблачило предателей в Волчанске и Купянске, лесничего и экс-правохранителей, которые помогали оккупантам строить блиндажи и патрулировать города.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ДБР.

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"В Волчанске Харьковской области ГБР задержало главного лесничего, который во время временной оккупации города согласился на сотрудничество с захватчиками. Он взялся руководить лесхозом и организовывать заготовку древесины для строительства укреплений и блиндажей захватчиков. После успешного наступления Вооруженных Сил Украины лесничий начал скрываться от правосудия, но его нашли и задержали. Готовится сообщение о подозрении по факту государственной измены", - говорится в сообщении.





Также в Волчанске и Купянске ГБР во взаимодействии с ГУНП в Харьковской области разоблачили двух бывших правоохранителей.

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"После нападения РФ на Украину эти лица начали работать в карательных отрядах оккупационной полиции. Они проводили обыски у местного населения, изымали оружие и патрулировали города.

Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.