Последствия вражеских обстрелов Днепропетровщины: Повреждены две базы отдыха. ФОТО

Войска РФ за сутки неоднократно обстреляли из РСЗО и ствольной артиллерии город Никополь, Красногригорьевскую и Марганецкую громады.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, 19 сентября со стороны временно оккупированной территории города Энергодар враг совершил артобстрел города Никополя. В результате обстрелов повреждения получил спорткомплекс, частный дом, линии электропередач.

По данному факту следственным отделом Никопольского районного управления полиции внесены сведения в ЕРДР по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

"В ночь на 20 сентября враг дважды обстрелял Никополь из артиллерии и РСЗО, повреждения получили две базы отдыха. Также, армия РФ со стороны г. Энергодар обстреляла прибрежную территорию Красногригорьевской и Марганецкой громад. Обошлось без пострадавших и разрушений", - добавляют правоохранители.

Полиция проводит осмотр мест обстрелов, собирает вещественные доказательства и фиксирует последствия вражеской атаки со стороны оккупационных войск РФ.

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