Последствия вражеских обстрелов Днепропетровщины: Повреждены две базы отдыха. ФОТО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
Как отмечается, 19 сентября со стороны временно оккупированной территории города Энергодар враг совершил артобстрел города Никополя. В результате обстрелов повреждения получил спорткомплекс, частный дом, линии электропередач.
По данному факту следственным отделом Никопольского районного управления полиции внесены сведения в ЕРДР по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
"В ночь на 20 сентября враг дважды обстрелял Никополь из артиллерии и РСЗО, повреждения получили две базы отдыха. Также, армия РФ со стороны г. Энергодар обстреляла прибрежную территорию Красногригорьевской и Марганецкой громад. Обошлось без пострадавших и разрушений", - добавляют правоохранители.
Полиция проводит осмотр мест обстрелов, собирает вещественные доказательства и фиксирует последствия вражеской атаки со стороны оккупационных войск РФ.