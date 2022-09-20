Starlink заработал даже в Антарктиде. Сеть недоступна только в РФ, Беларуси и нескольких странах. КАРТА

Спутниковая интернет-сеть Starlink начала работать на всех континентах Земли.

Об этом в Twitter заявил глава SpaceX Илон Маск, передает Цензор.НЕТ.

"Starlink сейчас работает на всех континентах, включая Антарктиду", – написал он.

Без доступа к Starlink остались только Беларусь, Россия, Китай, Иран, Сирия, Афганистан и Северная Корея.

Кроме того, доступ к Starlink отсутствует на временно оккупированных территориях Украины – в Крыму и ОРДЛО, а также в районах, непосредственно граничащих с РФ и РБ.

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