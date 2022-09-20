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Starlink заработал даже в Антарктиде. Сеть недоступна только в РФ, Беларуси и нескольких странах. КАРТА

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Спутниковая интернет-сеть Starlink начала работать на всех континентах Земли.

Об этом в Twitter заявил глава SpaceX Илон Маск, передает Цензор.НЕТ.

"Starlink сейчас работает на всех континентах, включая Антарктиду", – написал он.

Без доступа к Starlink остались только Беларусь, Россия, Китай, Иран, Сирия, Афганистан и Северная Корея.

Кроме того, доступ к Starlink отсутствует на временно оккупированных территориях Украины – в Крыму и ОРДЛО, а также в районах, непосредственно граничащих с РФ и РБ.

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Starlink заработал даже в Антарктиде. Сеть недоступна только в РФ, Беларуси и нескольких странах 01
Starlink заработал даже в Антарктиде. Сеть недоступна только в РФ, Беларуси и нескольких странах 02

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Топ комментарии

  • 5 копійок
    Ізгої ідуть за рускім кораблем.
  • mykola1a3 Vasylev
    А кацапам і не потрібно у них "батут рогозіна" все "рішаєт".
  • Тонка червона лінія
    Якби не Старлінк, то українці нічого б не знали ні про героїчну оборону Маріуполя і МК Азовсталь, а ні про трагічну долю їх захисників.
    Усе б покрив "туман війни" і морок інформаційного небуття.
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