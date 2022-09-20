В Казачьей Лопани обнаружили две камеры пыток, - прокуратура. ФОТОрепортаж
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В освобожденной Казачьей Лопани Харьковской области нашли две камеры пыток.
Об этом сообщает прокуратура Харьковщины, передает Цензор.НЕТ.
"Пыточные оккупанты обустроили в подвалах железнодорожного вокзала и местного магазина. Российские военные насильственно удерживали людей, подвергали их пыткам, физическому и психологическому насилию. В настоящее время устанавливаются потерпевшие от рук военнослужащих страны-агрессора. Правоохранителями собирается доказательная база по установлению правосудия над российскими военными", - говорится в сообщении.
Следственные действия проводятся в рамках уголовного производства по факту коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины). Досудебное расследование продолжается.