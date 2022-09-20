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На юге уничтожены вражеский штурмовик Су-25 и дрон-камикадзе "Shahed-136" - Воздушные силы ВСУ. ФОТО

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На юге уничтожены вражеский штурмовик Су-25 и дрон-камикадзе "Shahed-136" - Воздушные силы ВСУ. ФОТО
20 сентября бойцы ВСУ сбили на юге Украины российский штурмовик Су-25 и дрон-камикадзе "Shahed-136".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на командование Воздушных сил ВСУ.

"20 сентября, около 17.00 часов, в Херсонской области, военнослужащими зенитной ракетной Одесской бригады Воздушного командования "Південь"" сбит очередной российский штурмовик Су-25.

А около 16.00 часов, в Николаевской области, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Південь" сбит вражеский дрон-камикадзе "Shahed-136" иранского производства, который российские оккупанты маркируют как "Герань-2".

На юге уничтожены вражеский штурмовик Су-25 и дрон-камикадзе Shahed-136 - Воздушные силы ВСУ 01
На юге уничтожены вражеский штурмовик Су-25 и дрон-камикадзе Shahed-136 - Воздушные силы ВСУ 02

"Это баражирующий боеприпас, весом 200 кг и размахом крыльев в 2,5 метра", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Павло ШОвте
    Зелевилупки ще не розірвали дипвідносини з Іраном? І що там з літаком, збитим терористами в січні 2020 - відшкодовувати думає Україна, чи монопокидьки на "********" тягнуть?
  • Valter Valter
    Когда мы уже кинем предьяву Ирану за войну против Украины? Мало того что ударные дроны поставляют рашистам так я даже не сомневаюсь что сами иранские военные ети дроны и управляют. Так как для того чтобы ими управлять, как говорил Арестович, нужно учиться до 5 месяцев. А рашисты с ходу как завезли так сразу же начали ети дроны применять.
  • AbOriginal_UA
    А шо, Ирану ещё не вдули за поставку дронов ?
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