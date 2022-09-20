Россияне массово спрашивают в Google, как выехать из России. ИНФОГРАФИКА
Поисковый запрос "как уехать из России" снова на пике популярности в России, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Как следует из данных Google Trends, поисковый запрос "как уехать из России" получил 100 баллов, что означает наивысший уровень его популярности.
В последний раз этот запрос был так популярен после полномасштабного вторжения РФ в Украину в конце февраля.
Сегодня эта тема волновала жителей большинства регионов России, особенно – Тульской области (Центральный федеральный округ, южнее Московской области) и республики Карелия (на границе с Финляндией)
Примечательно, что также были на пике популярности запросы "отсрочка от армии" и "куда можно уехать из россии без визы", "как уехать из россии без загранпаспорта", "как уехать из россии без денег".