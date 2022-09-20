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Россияне массово спрашивают в Google, как выехать из России. ИНФОГРАФИКА

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Россияне пытаются найти способ покинуть РФ без визы, загранпаспорта и денег.

Поисковый запрос "как уехать из России" снова на пике популярности в России, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Как следует из данных Google Trends, поисковый запрос "как уехать из России" получил 100 баллов, что означает наивысший уровень его популярности.

В последний раз этот запрос был так популярен после полномасштабного вторжения РФ в Украину в конце февраля.

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Сегодня эта тема волновала жителей большинства регионов России, особенно – Тульской области (Центральный федеральный округ, южнее Московской области) и республики Карелия (на границе с Финляндией)

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Примечательно, что также были на пике популярности запросы "отсрочка от армии" и "куда можно уехать из россии без визы", "как уехать из россии без загранпаспорта", "как уехать из россии без денег".

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Топ комментарии

  • vitaliymkua
  • Maxim Ak-Murza
    Сидеть на своей помойке, животные! Вас уже достаточно расползлось по всему Миру, отстреливать пора.
  • Epic musikk
    Все идет по плану. Никакой паники нет.
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