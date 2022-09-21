"А может, есть что-то, чего мы еще не знаем?": Сикорский отреагировал на перенос обращения Путина кадрами из фильма "Смерть Сталина". ФОТО
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Европейские политики не без юмора начали реагировать на перенос обращения президента РФ Владимира Путина.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Депутат Европарламента от Польши Радослав Сикорский опубликовал кадр из фильма "Смерть Сталина" и подписал его: "А может есть что-то, чего мы еще не знаем?".
Напомним, что фильм Армандо Ианнуччи был запрещен к показу в России.
Также сообщается, что выступление Путина ожидается с 9:00 до 10:00 по московскому времени 21 сентября.
По данным рашистских Telegram-каналов, эфирные группы российских теле- и радиоканалов (в том числе в регионах) предупредили именно о таком временном слоте выхода выступления хозяина Кремля.