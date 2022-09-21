За минувшие сутки россияне обстреляли 7 громад Сумщины, зафиксировано почти 170 "приходов", - Живицкий. ФОТОрепортаж

Россияне 20 сентября в течение дня обстреливали 7 громад Сумщины, зафиксировано около 170 приходов из минометов, ствольной артиллерии, гранатометов, РСЗО, а также 5 пулеметных очередей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий.

"Из-за обстрелов пострадали медицинское учреждение, линии электропередач, домовладения мирных жителей, погибла домашняя птица и коза. К счастью, предварительно – без человеческих жертв", - говорится в сообщении.

По Шалыгинской громаде с 10 утра был артобстрел: 22 прихода, из которых 4 снаряда не разорвались. Позже, в 13 часов, россияне били из гранатометов – 4 прихода, а после 15 – вели огонь из пулеметов – 5 очередей.

Около 12:30 по Великописаревской громаде россияне выпустили 15 боеприпасов из РСЗО.

В результате – в Великой Писаревке частично повреждены 3 частных домовладения. А в результате еще одного обстрела почти в 13 часов, тоже из РСЗО, частично поврежден один нежилой дом.

В Юнаковской громаде с 12:35 был артобстрел села Юнаковка – 16 приходов. Повреждена высоковольтная линия электропередач, выбиты окна в местной медицинской амбулатории. На проезжую часть и огороды прилетели снаряды. В двух домах мирных жителей выбиты окна.

"Обломками убило козу, которая паслась напротив одного из домов", – отмечает Живицкий.

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По Краснопольской громаде почти в полдень россияне били из минометов - 3 прихода, а впоследствии - еще 15.

По Белопольской громаде с 13 часов начались артиллерийские и минометные обстрелы с территории РФ – 15 приходов. После 17 часов по окраине села Обода Белопольской громады проведен минометный обстрел - 20 приходов, которыми повреждены 5 жилых домов.

Продолжился минометный обстрел громады после 18 часов – еще 10 приходов.

По Эсманской громаде до 18 часов был минометный обстрел – 39 приходов.

По Новослободской громаде с 17:50 совершен артиллерийский обстрел – 5 приходов.

"В селе Бояро-Лежачие частично поврежден 1 жилой дом, кирпичный сарай, курятник и убито более 10 кур", - говорится в сообщении Живицкого.

















