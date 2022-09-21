Оккупанты ударили из ствольной артиллерии по жилым кварталам двух районов Днепропетровщины, по Никополю прилетело 30 снарядов, - Резниченко. ФОТОрепортаж

Ночь была напряженной в Никопольском и Криворожском районах.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Россияне ударили по жилым кварталам из ствольной артиллерии. Никополь обстреляли дважды. Туда прилетели 30 российских снарядов. Пострадал 56-летний мужчина".

В городе повреждены более 20 многоэтажек и частных домов, автомобили, газопроводы и линии электропередач. Вражеские снаряды изуродовали и местный хлебокомбинат, садик, библиотеку и несколько магазинов.

Из-за обстрелов произошли пожары в квартире и во дворе частного дома. Пожарные пламя уже потушили.

В Криворожском районе поздно вечером под вражеский огонь попала Зеленодольская громада. Люди целы.

В Великой Костромке повреждены несколько частных домов. Без света осталось 350 семей. Энергетики уже чинят линии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в других районах было громко от сирен, однако обошлось без атак и сейчас спокойно.

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