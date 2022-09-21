Сотрудники ГСЧС спасли 10 человек, которые были заблокированы в доме в результате удара оккупантов по Харькову. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты в ночь на 21 сентября нанесли удар по Харькову. В результате обстрела врага пострадал один человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram харьковского городского головы Игоря Терехова.

Мэр отметил, что захватчики атаковали Холодногорский район.

Терехов рассказал, что в доме, в котором от удара оккупантов были заблокированы люди, сотрудники ГСЧС спасли 10 человек.

Однако он указал, что по другому адресу есть один раненый.

По словам мэра Харькова, в двух зданиях разрушены крыши, верхние этажи и лестничные клетки.

"На данный момент известно о четырех "прилетах" ночью. Один из них пришелся на пустырь возле частных домов. А еще один – на инфраструктурный объект – там ночью был небольшой пожар и частичное разрушение зданий. Все прилеты в Холодногорском районе", - добавил мэр.

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