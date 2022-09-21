Россияне обстреливают Донецкую область. Под ударами Бахмут, Константиновка, Курахово. Есть погибшие и раненые. ФОТОрепортаж

Россияне продолжают стрелять по всей линии фронта в Донецкой области - от границы с Запорожской областью до границы с Луганщиной.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"В Волновахском районе под обстрелы попали села Свободное Поле Бурлацкое и Новоукраинка. В последнем снаряд попал во двор одного из домов – информацию о пострадавших и объемах разрушений уточняем.

В Покровском районе ночью россияне нанесли ракетный удар по Курахово - попали в дом. По предварительной информации, ранены 12 человек, в т.ч. 2 ребенка. Еще один человек может находиться под завалами. ГСЧС продолжает спасательную операцию", - говорится в сообщении.

Всю ночь продолжались обстрелы Константиновской громады – без пострадавших.

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В Бахмутском районе Бахмут и Северск подверглись авиаударам. В Бахмуте разрушена футбольная площадка, в Северске последствия устанавливаем. На утро Торецк попал под артобстрел – повреждено административное здание. Никто из гражданских не пострадал.

















