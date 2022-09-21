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Акцию протеста против мобилизации анонсировали в России. ФОТО

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Акцию протеста против мобилизации анонсировали в России. ФОТО
Акция протеста против мобилизации должна пройти 21 сентября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter движения "Весна".

"Только что Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Это значит, что тысячи российских мужчин - наших отцов, братьев и мужей - будут брошены в мясорубку войны. За что они будут умирать? За что матери и дети будут проливать слезы? За дворец Путина?" ", – говорится в сообщении.

Старт акции запланирован 21 сентября в 19:00 по местному времени.

Акцию протеста против мобилизации анонсировали в России 01

Смотрите: Путин объявил о проведении частичной мобилизации. ВИДЕО

Топ комментарии

  • govtva
    А ну посмотрим хватит ли у них храбрости хоть за себя выйти.
  • Роман Літвін
    Двух пєдіків біло-синьо-біліх **********, запакують в автозаки і всєй расєей усруться виходити
  • MausMike
    Бунт?
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