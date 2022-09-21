В Киеве разоблачили агентурную группу ФСБ, которая передавала врагу координаты столичных ТЭЦ для срыва отопительного сезона, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Предатели разведывали расположение украинских военных подразделений, в том числе Нацгвардии, тепловых электростанций и железнодорожных узлов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-службе СБУ.

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"Собранные сведения отправляли оккупантам через анонимные телеграм-каналы. За каждый "отчет" захватчики перечисляли своим приспешникам денежное "вознаграждение" в размере 5 тыс. в гривневом эквиваленте.

По данным следствия, агентурную группу сформировал кадровый сотрудник управления ФСБ по Ростовской области после начала полномасштабного вторжения. В ее состав входили четыре жителя Киева", - говорится в сообщении.

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В свою разведывательно-подрывную деятельность они пытались привлечь жительницу Черкасской области. Однако сотрудники СБУ сработали на опережение – своевременно разоблачили, установили местонахождение и задержали предателей.







