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В Киеве разоблачили агентурную группу ФСБ, которая передавала врагу координаты столичных ТЭЦ для срыва отопительного сезона, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Предатели разведывали расположение украинских военных подразделений, в том числе Нацгвардии, тепловых электростанций и железнодорожных узлов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-службе СБУ.

"Собранные сведения отправляли оккупантам через анонимные телеграм-каналы. За каждый "отчет" захватчики перечисляли своим приспешникам денежное "вознаграждение" в размере 5 тыс. в гривневом эквиваленте.

По данным следствия, агентурную группу сформировал кадровый сотрудник управления ФСБ по Ростовской области после начала полномасштабного вторжения. В ее состав входили четыре жителя Киева", - говорится в сообщении.

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В свою разведывательно-подрывную деятельность они пытались привлечь жительницу Черкасской области. Однако сотрудники СБУ сработали на опережение – своевременно разоблачили, установили местонахождение и задержали предателей.

В Киеве разоблачили агентурную группу ФСБ, которая передавала врагу координаты столичных ТЭЦ для срыва отопительного сезона, - СБУ 01
В Киеве разоблачили агентурную группу ФСБ, которая передавала врагу координаты столичных ТЭЦ для срыва отопительного сезона, - СБУ 02
В Киеве разоблачили агентурную группу ФСБ, которая передавала врагу координаты столичных ТЭЦ для срыва отопительного сезона, - СБУ 03
В Киеве разоблачили агентурную группу ФСБ, которая передавала врагу координаты столичных ТЭЦ для срыва отопительного сезона, - СБУ 04

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Топ комментарии

  • Герхард
    Тобто місце розташування Київських ТЕЦ після 24.02.2022 змінилося?

    Чи до 24.02.2022 воно було не відомо?

    Цим ТЕЦ хз скільки років. Місце їх розташування не відомо тільки тим, хто ніколи ними не цікавився.
    Новина з разряду викриття СБУ міфічної мільйонної ботоферми порохоботів.
  • Joshua Merlin
    а что, в Украине есть секретные подземные ТЭЦ? или СлаБоУмные чего й то не тех нашли...
  • Matsyna Yurij
    ЖД вузли та ТЕС видно на Гугл картах...

    Навiщо цю iнфу передавати по секретним каналам?
    Що за несинiтниця?!
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