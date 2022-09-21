Сутки на Донетчине: задокументирован 31 вражеский обстрел. ФОТОрепортаж

В течение суток полиция Донецкой области задокументировала 31 российский обстрел. Армия РФ попала в жилые дома, школу, мебельный цех, коксохимический завод, железнодорожное полотно, спортивную площадку. Есть убитые и раненые мирные жители, пострадал ребенок.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Нацполиции.

Рашисты обстреляли из реактивной артиллерии Курахово – четыре человека ранены, среди них ребенок.

Отмечается, что за сутки враг атаковал 18 населенных пунктов – города Авдеевка, Бахмут, Курахово, Покровск, Николаевка, Торецк, Славянск, Красногоровка, Соледар, пгт Великая Новоселка, Северное-2, Южное, села Дружба, Ласточкино, Ровно, Новобахмутовка , Волчанка, Константиновка.

"Оккупанты били из артиллерии, реактивных систем залпового огня, авиации, ракет. Больше всего ударов - шесть - выдержали Авдеевка и Бахмут. Уничтожены и повреждены 35 гражданских объектов, из них 16 - жилые дома", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россияне ударили по сельской гимназии в Запорожской области. ФОТОрепортаж



















