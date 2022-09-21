Сутки в Запорожской области: в результате обстрелов рашистов повреждены цехи, школы и жилые дома. ФОТОрепортаж

Армия оккупантов попала по инфраструктуре областного центра и по населенным пунктам области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Запорожской ОВА со ссылкой на данные от Нацполиции.

"В минувшие сутки российские террористы снова обстреляли мирное население запорожского края. Россияне нанесли ракетные удары по Запорожью и району. В результате – разрушено здание объекта инфраструктуры в областном центре и территорию одного из производственных предприятий в Камышевахе.

Еще снаряды попали на территорию гимназии в Григоровке. Взрывной волной повреждены помещения учебного заведения, а также несколько зданий, расположенных неподалеку. Кроме этого, вражескую атаку подверглись населенные пункты Пологовского и Васильевского районов", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что значительные повреждения нанесены жилищной и гражданской инфраструктуре Гуляйполя, Успеновки, Зализничного, Орехова, Малой Токмачки и Новоднепровки.



















