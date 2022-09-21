Еще одну пыточную рашистов обнаружили в Купянске. ФОТО

Российские захватчики обустроили свою пыточную в здании полиции.

Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

"Установлено, что во время оккупации Купянска российские военные заняли здание полиции. В полуподвальном помещении они подвергали людей физическому и психологическому насилию. В камере, где могут содержаться 4 человека, военные РФ содержали более 20. По словам пострадавших, они спали по очереди, потому что места не было", - говорится в сообщении.





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