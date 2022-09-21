Новости • Фото • Фотошопы политиков А 300 тысяч пакетов уже приготовили? Путинская мобилизация в ФОТОжабах 22:05 21.09.2022 25 93537 Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ" Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мобилизация и ядерный шантаж. Чего ждать от Кремля? | Бутусов ОНЛАЙН. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ Также читайте: В России усиливают охрану военкоматов и пунктов сбора Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Шойгу о потерях РФ в войне: "На сегодняшний день 5 937 человек погибли". ВИДЕО Больше фотошопов смотрите здесь. ЛавровПутинфотожабаШойгу Поделиться Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться в Telegram Поделиться в WhatsApp Поделиться в Viber Скопировать ссылку Комментировать