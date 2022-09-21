Новости Фото • Фотошопы политиков

А 300 тысяч пакетов уже приготовили? Путинская мобилизация в ФОТОжабах

25 93537
Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

А 300 тысяч пакетов уже приготовили? Путинская мобилизация в ФОТОжабах 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мобилизация и ядерный шантаж. Чего ждать от Кремля? | Бутусов ОНЛАЙН. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

А 300 тысяч пакетов уже приготовили? Путинская мобилизация в ФОТОжабах 02

Также читайте: В России усиливают охрану военкоматов и пунктов сбора

А 300 тысяч пакетов уже приготовили? Путинская мобилизация в ФОТОжабах 03

А 300 тысяч пакетов уже приготовили? Путинская мобилизация в ФОТОжабах 04

А 300 тысяч пакетов уже приготовили? Путинская мобилизация в ФОТОжабах 05

А 300 тысяч пакетов уже приготовили? Путинская мобилизация в ФОТОжабах 06

А 300 тысяч пакетов уже приготовили? Путинская мобилизация в ФОТОжабах 07

А 300 тысяч пакетов уже приготовили? Путинская мобилизация в ФОТОжабах 08

А 300 тысяч пакетов уже приготовили? Путинская мобилизация в ФОТОжабах 09

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Шойгу о потерях РФ в войне: "На сегодняшний день 5 937 человек погибли". ВИДЕО

А 300 тысяч пакетов уже приготовили? Путинская мобилизация в ФОТОжабах 10

А 300 тысяч пакетов уже приготовили? Путинская мобилизация в ФОТОжабах 11

А 300 тысяч пакетов уже приготовили? Путинская мобилизация в ФОТОжабах 12

А 300 тысяч пакетов уже приготовили? Путинская мобилизация в ФОТОжабах 13

А 300 тысяч пакетов уже приготовили? Путинская мобилизация в ФОТОжабах 14

А 300 тысяч пакетов уже приготовили? Путинская мобилизация в ФОТОжабах 15

А 300 тысяч пакетов уже приготовили? Путинская мобилизация в ФОТОжабах 16

А 300 тысяч пакетов уже приготовили? Путинская мобилизация в ФОТОжабах 17

Больше фотошопов смотрите здесь.

Топ комментарии

  • Philip c31e0bf0


  • Вася Шевченко f77d76ba
  • Павло ШОвте
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости