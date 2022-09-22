Захватчики обстреляли Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области. Есть погибший. ФОТОрепортаж

Российские оккупационные войска обстреляли Днепропетровщину. Повреждены дома, больницы, музей, админздания.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Около полуночи россияне накрыли "Градами" Никополь. Выпустили по центральным кварталам около 20 снарядов. Убили 35-летнего мужчину. В городе повреждены 17 многоэтажных и частных домов, газопровод и линии электропередач. Улицы усеяны воронками и обломками боеприпасов. Российские снаряды прилетели и в две больницы, школу, футбольное поле, краеведческий музей, админздания, несколько магазинов и рынок. Повредил обстрел и стелы на Аллее памяти… Из-за атаки вспыхнули четыре пожара в торговых киосках и гаражах. Возгорание огнеборцы уже укротили", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в Кривом Роге из-за атаки вражеского дрона-камикадзе горело двухэтажное здание. Спасатели пламя потушили. Люди не пострадали.