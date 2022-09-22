Задержанным в Москве на акциях против мобилизации вручали повестки в военкомат. ФОТОрепортаж

21 сентября по всей России прошли массовые антивоенные акции. Они были вызваны объявлением о мобилизации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA

Отмечается, что к 00:30 известно о задержании в 38 городах по меньшей мере 1386 человек. Полицейские действовали жестко, в нескольких городах были задержаны журналисты.

Пока известно об одном уголовном деле: девушке в Екатеринбурге инкриминируют 318 УК (насилие в отношении полицейского). Во многих городах в задержанные не пускали защитников, в некоторых отделах полиции объявляли план "Крепость", то есть полностью блокировали вход.

Кроме того, сообщается, что в Москве задержанным мужчинам в отделениях полиции сразу вручают повестки.

"По меньшей мере 509 задержанных. Есть избитые, одна девушка при задержании потеряла сознание. У некоторых задержанных отбирали телефоны. Есть частные случаи превентивных задержаний с помощью системы распознавания лиц в метро. Из четырех отделов полиции поступила информация о том, что задержанным мужчинам вручили повестки в военкомат. В ОМВД "Соколина гора" одному из задержанных угрожали уголовным делом и сроком на десять лет за отказ получать повестку", - отмечается в сообщении.

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