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Задержанным в Москве на акциях против мобилизации вручали повестки в военкомат. ФОТОрепортаж

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21 сентября по всей России прошли массовые антивоенные акции. Они были вызваны объявлением о мобилизации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA

Отмечается, что к 00:30 известно о задержании в 38 городах по меньшей мере 1386 человек. Полицейские действовали жестко, в нескольких городах были задержаны журналисты.

Пока известно об одном уголовном деле: девушке в Екатеринбурге инкриминируют 318 УК (насилие в отношении полицейского). Во многих городах в задержанные не пускали защитников, в некоторых отделах полиции объявляли план "Крепость", то есть полностью блокировали вход.

Кроме того, сообщается, что в Москве задержанным мужчинам в отделениях полиции сразу вручают повестки.

"По меньшей мере 509 задержанных. Есть избитые, одна девушка при задержании потеряла сознание. У некоторых задержанных отбирали телефоны. Есть частные случаи превентивных задержаний с помощью системы распознавания лиц в метро. Из четырех отделов полиции поступила информация о том, что задержанным мужчинам вручили повестки в военкомат. В ОМВД "Соколина гора" одному из задержанных угрожали уголовным делом и сроком на десять лет за отказ получать повестку", - отмечается в сообщении.

Читайте: В России на протестах против мобилизации задержали 1176 человек

Задержанным в Москве на акциях против мобилизации вручали повестки в военкомат 01

Задержанным в Москве на акциях против мобилизации вручали повестки в военкомат 02

Задержанным в Москве на акциях против мобилизации вручали повестки в военкомат 03

Задержанным в Москве на акциях против мобилизации вручали повестки в военкомат 04

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Топ комментарии

  • Anton Oliinyk
    г-е-н-и-а-л-ь-н-о! на митинге против мобилизации раздавать повестки
    с какой мотивацией они будут служить?
  • Олександр Дніпро
  • Сергей Поляков 2137b8c2
    Частичная мобилизация, значит будет частичная компенсация. Вместо машины будут выдавать кому-то бампер, кому-то колеса ...а кому-то черный пакет .
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