Украинские воины Артем Толочко и Юрий Попов погибли во время выполнения боевого задания в Харьковской области. ФОТО

10 сентября в Харьковской области погибли украинские защитники Артем Толочко и Юрий Попов.

Об этом в фейсбуке сообщила сестра Артема Толочко, передает Цензор.НЕТ.

"В эту субботу мой родной брат и его кум погибли при выполнении боевого задания на Харьковщине... Вместе они крестили детей, вместе они работали, вместе варили лучший в мире бограч и вместе они пошли на войну, когда их страна в них нуждалась. Нам их так же бок-о-бок хоронить на Марсовом...

Моего родного брата Толочко Артема и его кума Попова Юрия в Харьковской области убила Россия и вот это уж я очень хочу, чтобы запомнили вы. Мои и его друзья, наша семья, кто-либо в конце концов. Они и еще тысячи таких же ребят должны быть отомщены. Отомщены нашими делами, нашими словами и нашими мыслями. Каждый виновный должен быть и будет наказан.

Герои, к сожалению, умирают. Вечны только их наследие и их идея. Нам ее нести", – написала девушка.

Также смотрите: Воин ВСУ Василий Пелиш, которому оккупанты отрезали руку в 2014 году за патриотическую татуировку, умер от ранений, полученных в бою с оккупантами в Донецкой области. ФОТОрепортаж