Рашисты ударили ракетами по железнодорожному вокзалу в Харькове и уничтожили вагоны-рефрижераторы с телами военных РФ, - Братчук. ФОТО
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Оккупанты ударили ракетами по железнодорожному вокзалу в Харькове, тем самым уничтожив вагоны-рефрижераторы с телами своих сослуживцев.
Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, передает Цензор.НЕТ.
"Россияне уничтожили вагоны-рефрижераторы с телами своих сослуживцев, ударив ракетами по железнодорожному вокзалу в Харькове", - говорится в сообщении.