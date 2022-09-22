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Из плена освободили иностранцев, которым россияне вынесли смертные приговоры, - Лубинец. ФОТОрепортаж

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Среди освобожденных из российского плена иностранцев есть те, кому захватчики вынесли смертные приговоры.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

"215 наших людей на свободе. Среди них женщины, в том числе медики – беременная Марьяна Мамонова и Екатерина "Пташка" Полищук. 124 офицера. 108 защитников Азовстали. 5 командиров из Азовстали, которые будут в Турции. 10 иностранцев, в том числе те, кому оккупанты вынесли смертные приговоры, со вчерашнего дня уже в Саудовской Аравии", - написал он.

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Из плена освободили иностранцев, которым россияне вынесли смертные приговоры, - Лубинец 01
Из плена освободили иностранцев, которым россияне вынесли смертные приговоры, - Лубинец 02
Из плена освободили иностранцев, которым россияне вынесли смертные приговоры, - Лубинец 03
Из плена освободили иностранцев, которым россияне вынесли смертные приговоры, - Лубинец 04
Из плена освободили иностранцев, которым россияне вынесли смертные приговоры, - Лубинец 05
Из плена освободили иностранцев, которым россияне вынесли смертные приговоры, - Лубинец 06
Из плена освободили иностранцев, которым россияне вынесли смертные приговоры, - Лубинец 07
Из плена освободили иностранцев, которым россияне вынесли смертные приговоры, - Лубинец 08

Топ комментарии

  • VOLVO XC 70
    Ну и вот вам "независимость" ЛНР и ДНР паомните как "Пенис Душилин" "дрочил" по ТВ какие мы строгие смертная казнь никаких помилований судья под уголовным делом прокурор и адвокат все кто соучаствовал в фарсе и спектакле получили реальные уголовные дела а решает Москва политическая целесообразность этим самым ДНР и ЛНР опустили ниже Ада показав их эфимерность и никчемность проститутки вообще никого не интересуют и он и ничего не решали и не решают... только в качестве ширмы и гарматного мьяса...
  • Barboval
    Є військові правила що офіцери котрих відпускають з полону не беруть участь до кінця війни. Напевно тут була така умова Слава Богу що живі і не в кацапів. Тільки тепер питання скільки ще залишилося вояк і патріотів в кацапських катовнях. І чи є шанси вернути їх додому ...
  • Panda Freeav
    москалі так і незрозуміли з ким звязались.
    на їх каналах істерика:
    хохли обмєнялі одного хохла на 215 хохлов
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