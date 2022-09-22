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В знак поддержки Украины советский памятник в Болгарии оставили без подсветки. ФОТО

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В Софии вечером 21 сентября в знак солидарности с Украиной символически выключили свет на монументе советским воинам.

Об этом сообщил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко, информирует Цензор.НЕТ.

"С инициативой "Тьма для Света" выступили болгарские журналисты, писатели и профессора университетов. Они требовали от столичного муниципалитета отключить подсветку в символическом жесте против российской агрессии в Украине и как губительное влияние на Болгарию. Городские власти пошли на эти требования и отключили освещение в 20:00 21 сентября", - написал он в фейсбуке.

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Монумент "Памятник Советской Армии" был открыт в столице Болгарии Софии в 1954 году. После падения Берлинской Стены горожане Софии безрезультатно пытались избавиться от милитаристского архитектурного памятника.

В знак поддержки Украины советский памятник в Болгарии оставили без подсветки 01
В знак поддержки Украины советский памятник в Болгарии оставили без подсветки 02

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Топ комментарии

  • Kiev_Kiev_777
    сносить его надо а не света лишать
  • Старый зольдат
    Удивительное дело. Болгария, как союзница гитлеровской Германии с конца 1941-го года. Вышла из союза с гансами в 1944 году расстреляв своего князя и премьера. На территории Болгарии официально не погиб НИ ОДИН солдат РККА. Теперь вопрос - с какого бодуна в Болгарии стоит этот статуй в лучах заката а вместо члена у него лопата? Болгары, снесите этого "Альёшу" к их сруской матери.
  • nav svargi
    valjit toi "pamjatnik" treba...poka sveta nema tam🤬
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