Донетчина под вражеским огнем: россияне нанесли ракетный удар по Краматорску, обстреляли кассетными боеприпасами Часов Яр. ФОТОрепортаж
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
Вечером россияне нанесли ракетный удар по предприятию в Краматорске и обстреляли школу искусств во Временном Яру кассетными боеприпасами.
В Марьинской громаде зафиксированы обстрелы по Марьинке, Красногоровке, Максимильяновке и Константиновке, в Очеретинской – по окрестностям Очеретиного, Керамика и Новокалинового. Без пострадавших. Всю ночь единичные прилеты в Авдеевке, к утру – массированный артобстрел центра города и танковый обстрел старой части – последствия устанавливаем. В Дилиевке Константиновской громады повреждены 2 дома, без жертв", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Бахмутской громаде удары пришлись по частному сектору Бахмута и Хромовому - ранены 2 человека, повреждены 6 домов.
В Светлодарской громаде громко было в Одрадовке и на станции Майорск – информация о пострадавших не поступала.