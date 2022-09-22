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В Харьковской области эксгумировано тело местного жителя, которого застрелил россиянин, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

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В Макарове на Харьковщине эксгумировали тело 68-летнего мужчины, погибшего от рук российского военнослужащего.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

В Харьковской области эксгумировано тело местного жителя, которого застрелил россиянин, - Офис Генпрокурора 01

По данным следствия, 5 мая 2022 года в оккупированном в то время с. Макарово Золочевской объединенной территориальной громады военнослужащий РФ застрелил местного жителя, шедшего по улице села. Трагедия произошла на глазах брата погибшего.

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В Харьковской области эксгумировано тело местного жителя, которого застрелил россиянин, - Офис Генпрокурора 02

"Предварительно установлено, что военный стрелял из автоматического оружия с прицелом – сначала по ногам мужчины, а затем – ему в спину. Тело погибшего направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование осуществляется по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.

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Топ комментарии

  • Тетяна Тать
    68 років діду було
    чим він загрожував раші?
    жив в Україні та ходив вулицями?

    мені просто шкода, що далеко не всіх упирів, хто робив це на землях України знайдуть та покарають.
  • Тетяна Тать

    я просто свої иаленькі ріжки та хвостика показала))
    кожній темі свій час

    релігійні питання будуть на часі коли будемо звільнювати від московського патріархату Києво-Печерську Лавру.
  • Тетяна Тать
    ну по великому рахунку ми і зараз нічим їм не загрожуємо
    хай забираються від нас і сидять за парєбріком - наші пулятися не стануть

    тільки хай сцук оплатять банкет у повному обсязі
    за кожну сльозу
    за кожне знівечене життя
    за кожного полоненого, над яким знущалися
    за кожного вбитого
    за порушену економіку

    за все

    ми до них не лізли
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