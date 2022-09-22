Первая выставка спасенных картин Примаченко открылась в Киеве. ФОТОрепортаж

В Киеве впервые открылась выставка спасенных в Иванкове картин украинской художницы Марии Примаченко. Российские оккупанты в конце февраля сожгли историко-краеведческий музей, где хранились ее работы, однако некоторые картины Примаченко спасли местные жители.

На выставке "Марія Примаченко. Врятоване" в столичном Национальном центре "Украинский дом" представлено 14 уцелевших картин жанра "наивное искусство". Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Украинскую правду".

Картины Марии Примаченко представлены на выставке, прежде всего благодаря местным жителям Иванкова – в частности, Игорю и Анатолию, которые, увидев пылающий музей 25 февраля, бросились спасать художественные произведения выдающейся художницы.

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"Как это было? Абсолютно случайно. 25 числа (февраля) около 12 дня мы гуляли по парку и увидели, что идет дым из краеведческого музея. Подбежали, залезли в музей. В общем там было человек 10, но залезали втроем. На самом деле мы вынесли не только эти картины… Там было еще много разных экспонатов… К сожалению, все вынести мы не успели.

Ничего. Даже если будут гореть картины и экспонаты, Украина у нас здесь и здесь (мысленно и сердце)", - рассказал Игорь во время презентации выставки 21 сентября.

Комментируя героический поступок мужчин, глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба подчеркнул, что они спасали "не просто картины Марии Примаченко, а украинскую идентичность".

Правнучка выдающейся художницы Анастасия Примаченко, которая также является основательницей "Благотворительного фонда "Творча спадщина родини Марії Примаченко" благодарна жителям Иванкова за отвагу. "Если бы наши герои тогда не проявили мужество, сегодня такого действа (презентации выставки) у нас не было бы – сказала она.

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Жители столицы могут увидеть работы выдающейся художницы с 22 по 25 сентября в Национальном центре "Украинский дом".

Спасатели картин Примаченко – Анатолий и Игорь.





Правнучка Марії Примаченко Анастасія.



