Украинский флаг, в честь освобождения "азовцев" из плена, развернули в оккупированном Мариуполе. ФОТО
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Участник сопротивления сфотографировался на фоне разрушенного моста с развернутым национальным флагом Украины.
Об этом сообщил в Telegram советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Мариуполь. Сопротивление в честь освобождения Гарнизона Мариуполя развернуло Украинский флаг! Мариуполь радуется возвращению своих Героев на украинскую землю. Даже в оккупации!", - написал Андрющенко под опубликованной фотографией.