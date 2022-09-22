Украинский флаг, в честь освобождения "азовцев" из плена, развернули в оккупированном Мариуполе. ФОТО

Участник сопротивления сфотографировался на фоне разрушенного моста с развернутым национальным флагом Украины.

Об этом сообщил в Telegram советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Мариуполь. Сопротивление в честь освобождения Гарнизона Мариуполя развернуло Украинский флаг! Мариуполь радуется возвращению своих Героев на украинскую землю. Даже в оккупации!", - написал Андрющенко под опубликованной фотографией.

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