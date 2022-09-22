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Украинский флаг, в честь освобождения "азовцев" из плена, развернули в оккупированном Мариуполе. ФОТО

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Участник сопротивления сфотографировался на фоне разрушенного моста с развернутым национальным флагом Украины.

Об этом сообщил в Telegram советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Мариуполь. Сопротивление в честь освобождения Гарнизона Мариуполя развернуло Украинский флаг! Мариуполь радуется возвращению своих Героев на украинскую землю. Даже в оккупации!", - написал Андрющенко под опубликованной фотографией.

Украинский флаг, в честь освобождения азовцев из плена, развернули в оккупированном Мариуполе 01

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Топ комментарии

  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Хлопці і дівчата патріоти!
    Не ризикуйте зараз своїм життям.
    Прийде час, коли почнеться наступ ЗСУ на Марік, ви будете більш потрібними. Місця скупчення о/с та техніки ворога, оборонні інженерні споруди та комунікації орків, майданчики розміщення ППО та РЕБ, склади ГСМ.
    Поки що все запам'ятовуйте, замальовуйте та записуйте на папері, записи ховайте за межами свого житла!
    Але в мобільному нічого не зберігайте!
  • bigcatwar
    Slava Soldatam Azova.Slava Velykoi Ukraine
  • Claudia Smith
    Мужня людина. Дітей, що співали гімн України, арештували(
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