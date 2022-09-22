Троих предателей из Луганщины и Херсонщины будут судить за сотрудничество с оккупантами, - СБУ. ФОТО

Следователи Управления СБУ в Ивано-Франковской области направили в суд новые обвинительные акты в отношении разоблаченных спецслужбой предателей из Луганской и Херсонской областей.

Об этом говорится в facebook-странице управления Службы безопасности Украины в Ивано-Франковской области, передает Цензор.НЕТ.

В частности, будут судить бывшего директора Центра культуры Новопскова Луганской области. Женщина добровольно начала сотрудничать с оккупантами, а позже ее назначили на должность исполняющей обязанности "начальника отдела культуры администрации Новопсковского района ЛНР".

В апреле она организовала и провела пропагандистское мероприятие под названием "Единство Донбасса" по случаю получения гуманитарной помощи от РФ. На концерте она произнесла речь в поддержку "русского мира" и пообещала, что и дальше будет способствовать оккупантам.

Кроме того, будут судить "начальника отдела молодежи и спорта" так называемой администрации города Антрацит и Антрацитовского района ЛНР. В этой должности женщина поддерживает контакты с боевиками и чиновниками оккупационных администраций, организует массовые мероприятия. Она участвовала в публичной встрече с так называемыми "участниками захвата СБУ и движения "русская весна", где выступила с речью по теме глорифификации и героизации боевиков. После начала полномасштабного вторжения организует сбор помощи для незаконных вооруженных формирований "ЛНР".

Будут судить также бывшего чиновника из Каховки Херсонской области, который сотрудничает с оккупантами.

После захвата оккупантами города мужчина добровольно стал главным специалистом отдела экономики в оккупационной администрации. До этого он работал администратором в Разрешительном центре и был главным специалистом отдела экономики и развития Каховского горсовета.

Предатель также занимается публичной деятельностью, популяризирует и поддерживает российскую политику на временно оккупированных территориях Украины. Он принимал участие в политизированном массовом мероприятии в поддержку РФ, где шагал под красными флагами с "георгиевской" лентой.

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Коллаборанты обвиняются в добровольном занятии должности, связанной с выполнением организационно-распорядительных функций, в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории, то есть в преступлении, предусмотренном ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины.

За совершенное их ожидает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет и с конфискацией имущества или без таковой", - говорится в сообщении.