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В Бурятии отца 5 детей хотят мобилизовать. Его жена жалуется и обратилась к главе республики. ВИДЕО

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В Улан-Уде отца пятерых детей хотят мобилизовать на войну в Украину.

Об этом в своем видеообращении сообщила супруга "мобилизованного", передает Цензор.НЕТ.

"Моему мужу 38 лет, он не в запасе, он не служил. Работает в нашем доблестном городском ЧС, ему звонят коллеги - товарищ и спрашивают: "Ты где? Тебе сейчас привезут повестку. Позвонит девушка и все объяснит. И под конец спрашивает: "У тебя же пятеро детей?" [Мужчина] посмеялся, говорит да, пятеро детей. "Ну ладно, жди повестки", - рассказывает женщина.

Как отмечает россиянка, позже позвонила девушка, которая позвала ее мужа на "срочную встречу" в ДК "Рассвет" в четыре утра. В 14:00 уже был запланирован поезд в Читу.

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Жена удивляется, почему "не соблюдают какие-то параметры и принципы этой частичной мобилизации" и адресует обращение главе Бурятии, единороссу Алексею Циденову.

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Топ комментарии

  • Андрій Саган
    а,все потому что это типичная ситуация для ассимилированых манкуртов,которые забыли кто они есть, не помнят своих корней и истории,и превратились и считают себя "русскими". Ну вот если таковыми себя считаете то вперед подыхать за пуйла,и не нойте
  • Vasya Kirpych cdb28ef1
    Лады были для первых "счастливчиков". Для свежака максимум благодарность в виде грамоты.
  • Тетяна Тать
    а чо, наштамповал и фатит
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