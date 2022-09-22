Новости Фото • Война

Столичному блоггеру, снимавшему для росСМИ провокационные стримы с дискредитацией ВСУ, сообщено о подозрении, - СБУ. ФОТОрепортаж

9 92553
Блоггер также публично оскорблял украинских волонтеров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным следствия, мужчина снимал провокационные видео во время движения военных колонн или автотранспорта украинских защитников на территории столичного региона. В своих стремах он оскорблял наших защитников, а также пытался фиксировать их лица и номера автомобилей.

Снятые "сюжеты" преподавал на собственной интернет-платформе и в соцсетях.

"Кремлевские пропагандисты использовали этот контент для подготовки заказных эфиров и фейковых "новостей". А провокационное видео спецслужбы РФ взяли для "разгона" дезинформации о гражданской позиции и патриотических настроениях жителей Киевщины. Кроме того, блоггер публично оскорблял украинских волонтеров и требовал с них деньги за публикации в поддержку сил обороны", - говорится в сообщении.

Ему сообщено о подозрении. Досудебное расследование продолжается.

Также смотрите: Троих предателей из Луганщины и Херсонщины будут судить за сотрудничество с оккупантами, - СБУ. ФОТО

Столичному блоггеру, снимавшему для росСМИ провокационные стримы с дискредитацией ВСУ, сообщено о подозрении, - СБУ 01
Столичному блоггеру, снимавшему для росСМИ провокационные стримы с дискредитацией ВСУ, сообщено о подозрении, - СБУ 02
Столичному блоггеру, снимавшему для росСМИ провокационные стримы с дискредитацией ВСУ, сообщено о подозрении, - СБУ 03
Столичному блоггеру, снимавшему для росСМИ провокационные стримы с дискредитацией ВСУ, сообщено о подозрении, - СБУ 04
Столичному блоггеру, снимавшему для росСМИ провокационные стримы с дискредитацией ВСУ, сообщено о подозрении, - СБУ 05
Столичному блоггеру, снимавшему для росСМИ провокационные стримы с дискредитацией ВСУ, сообщено о подозрении, - СБУ 06

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Trevo Trow
    Під цей опис підпадають Єрмак, Арахамія і частково Арестович.
  • дмитрий a4f273bf
    Надо сделать так, чтобы свои стрэмы этот блоХер снимал уже из камеры в обнимку с парашей, так каноничнее будет
  • Amber
    Під цей підпадають всі слуги , до прикладу Безмозгла , яка ганяється
    за журналістами і волонтерами 😡
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости