Столичному блоггеру, снимавшему для росСМИ провокационные стримы с дискредитацией ВСУ, сообщено о подозрении, - СБУ. ФОТОрепортаж
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
По данным следствия, мужчина снимал провокационные видео во время движения военных колонн или автотранспорта украинских защитников на территории столичного региона. В своих стремах он оскорблял наших защитников, а также пытался фиксировать их лица и номера автомобилей.
Снятые "сюжеты" преподавал на собственной интернет-платформе и в соцсетях.
"Кремлевские пропагандисты использовали этот контент для подготовки заказных эфиров и фейковых "новостей". А провокационное видео спецслужбы РФ взяли для "разгона" дезинформации о гражданской позиции и патриотических настроениях жителей Киевщины. Кроме того, блоггер публично оскорблял украинских волонтеров и требовал с них деньги за публикации в поддержку сил обороны", - говорится в сообщении.
Ему сообщено о подозрении. Досудебное расследование продолжается.