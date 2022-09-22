В рамках обмена из плена освобожден самый молодой защитник "Азовстали" - 19-летний парамедик Назарий Гринцевич. ФОТО
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Из российского плена в рамках обмена освободили младшего защитника "Азовстали" Назария Гринцевича ("Гринка").
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов в Telegram.
"Освобожден винничанин! Самый младший из защитников "Азовстали" - 4 месяца в плену. Назарий Гринцевич - 19-летний парамедик - "Гринка" три месяца был с теми, кто держал оборону на "Азовстали". Теперь дома", - написал Борзов.