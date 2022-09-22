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В оккупированном Крыму заявили о сбитии трех якобы украинских беспилотников. ФОТО

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Беспилотники сбили в трех районах оккупированного полуострова.

Об этом сообщил марионетка Кремля Аксенов, информирует Цензор.НЕТ

Он утверждает, что российские военные сбили три якобы украинские беспилотники над оккупированным полуостровом.

"Сегодня в трех районах Крыма были сбиты силами ПВО беспилотники ВСУ. Ситуация находится под полным контролем", – написал Аксенов.

Однако возникает вопрос, если беспилотники украинские, почему на них красные звезды?

В оккупированном Крыму заявили о сбитии трех якобы украинских беспилотников 01

В оккупированном Крыму заявили о сбитии трех якобы украинских беспилотников 02
В оккупированном Крыму заявили о сбитии трех якобы украинских беспилотников 03

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Топ комментарии

  • Владимир Кошарюк
    Щось видавало ці "українські" безпілотники.) Є підозра що зірки на крилах.)
  • Топ Ган
  • MMM YYY f12c8760
    Точно Украинские со звездами. Еще б курицу мутанта нарисовали.
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