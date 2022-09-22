В оккупированном Крыму заявили о сбитии трех якобы украинских беспилотников. ФОТО

Беспилотники сбили в трех районах оккупированного полуострова.

Об этом сообщил марионетка Кремля Аксенов, информирует Цензор.НЕТ

Он утверждает, что российские военные сбили три якобы украинские беспилотники над оккупированным полуостровом.

"Сегодня в трех районах Крыма были сбиты силами ПВО беспилотники ВСУ. Ситуация находится под полным контролем", – написал Аксенов.

Однако возникает вопрос, если беспилотники украинские, почему на них красные звезды?





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