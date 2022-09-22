Оккупанты сбрасывали бетонобойные авиабомбы ФАБ-500 на жилые массивы Купянска, - прокуратура. ФОТО
14 63824
После деоккупации г. Купянска в Харьковской области российские войска сбрасывали авиабомбы на жилые массивы города.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.
22 сентября прокуроры Купянской окружной прокуратуры Харьковской области совместно с полицейскими во время осмотра города обнаружили парашютированные бетонобойные авиабомбы ФАБ-500.
Вес боевого заряда одной бомбы достигает полтонны, длина — более двух метров. Среди всех мест, где упали ФАБ-500 – жилые массивы. Оккупанты сбрасывали бомбы прямо на дома", - говорится в сообщении.