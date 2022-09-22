Новости Фото • Война

Оккупанты сбрасывали бетонобойные авиабомбы ФАБ-500 на жилые массивы Купянска, - прокуратура. ФОТО

14 63824
После деоккупации г. Купянска в Харьковской области российские войска сбрасывали авиабомбы на жилые массивы города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.

Оккупанты сбрасывали бетонобойные авиабомбы ФАБ-500 на жилые массивы Купянска, - прокуратура 01

22 сентября прокуроры Купянской окружной прокуратуры Харьковской области совместно с полицейскими во время осмотра города обнаружили парашютированные бетонобойные авиабомбы ФАБ-500.

Оккупанты сбрасывали бетонобойные авиабомбы ФАБ-500 на жилые массивы Купянска, - прокуратура 02

Вес боевого заряда одной бомбы достигает полтонны, длина — более двух метров. Среди всех мест, где упали ФАБ-500 – жилые массивы. Оккупанты сбрасывали бомбы прямо на дома", - говорится в сообщении.

Оккупанты сбрасывали бетонобойные авиабомбы ФАБ-500 на жилые массивы Купянска, - прокуратура 03

Смотрите также: Обезврежена российская авиабомба ФАБ-500, которая с марта пролежала на крыше девятиэтажки в Харькове, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Оккупанты сбрасывали бетонобойные авиабомбы ФАБ-500 на жилые массивы Купянска, - прокуратура 04

Топ комментарии

  • Ihor V
    Лінія фронту тисячі кілометрів. Клістони до с-300, Zeкоманда конфіскувала в частинах ппо перед війною, відповідно десятки машин були небоєздатні. А шилками і осами неможливо закривати такі площі. Зато смєшной прєзідєнт.
  • Юра Малко
    СТОП!!! Щось не так!! Арєстовіч,Лєщєнко,Жданов і Наталка Мосійчук вже давно розказали що суперефективна ЗеППО надійно закрила небо,росстервятники зі страхом облітають Україну,а тут якісь бомби....Негайно припиніть оббріхувати Александра Македонського 21 ст. Володю Бонапарта-Зе!!!
  • Hanka Panyanka
    дуже сподіваюсь, що ми не віддавали льотчиків..., а може краще в полон їх не брати...
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости