Рашисты ударили из "Градов" и тяжелой артиллерии по Никопольскому району, в Марганце двое погибших, 9 раненых, - ОВА. ФОТОрепортаж

Сегодня под утро оккупанты ударили из "Градов" и тяжелой артиллерии по Никопольскому району.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Трагическое начало дня с обстрелами и погибшими... Россияне в очередной раз накрыли огнем Никопольский район. На утро ударили из "Градов" и тяжелой артиллерии по Никополю и Марганцу. Направили на мирные города почти 30 снарядов", - отмечает он.

По словам Резниченко, в Марганце два человека погибли - мужчина и женщина. По предварительной информации, еще девять ранены. Трех из них спасатели достали из-под завалов…

"В городе произошло возгорание дома. Пожарные пламя уже укротили. Российские снаряды 8 домов повредили, один - разрушили", - уточнил глава региона.









Из-за вражеской атаки без света остались 2200 семей. Аварийные бригады энергетиков уже чинят линии.

"В Никополе, предварительно, изуродованы 10 домов. На месте обстрелов работают спасатели и полиция. Масштабы разрушений уточняются", - резюмирует он.

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