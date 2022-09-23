Российские оккупанты продолжают вести огонь на Донецком и Горловском направлениях, - ОВА. ФОТОрепортаж

Войска РФ обстреливают громады в Донецкой области.

Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

Так, вчера вечером под российские обстрелы попала Бахмутская громада, Торецк, Славянск и Орловка.

"В Торецке россияне повредили 2-этажный дом, магазин и другие здания - погибли 2 человека, ранены 5. Также попали ракетой в 9-этажку: большинство жителей было вовремя эвакуировано. Все предыдущие сутки россияне вели огонь по Бахмутской громаде. Убили 4 гражданских, ранили еще 1. Разрушен мост, повреждены 11 домов. Славянск получил удар ЗРК С-300 - ракета попала во двор частного дома, без жертв", - рассказал глава ОВА.

Также накануне российские оккупанты разрушили новую амбулаторию в Орловке Очеретинской громады.

Ночью войска РФ продолжили стрелять на Донецком и Горловском направлениях.

В Кураховской громаде обстреляно Острое - 1 человенк ранен. Периодические обстрелы Марьинской громады, единичные прилеты в Авдеевке, громко в Светлодарской громаде. Без жертв.

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